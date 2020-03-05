Выходные дни в марте 2020: как отдыхаем

Подобное развитие событий позволяет гражданам России запланировать длинные выходные. Россияне получат возможность отдохнуть от будней в течение трех дней кряду — с субботы по понедельник 7-9 марта.

Граждане нашей страны освобождены от рабочих обязанностей в понедельник, поскольку именно на него перенесли праздничный выходной. В общей сложности же в марте необходимо будет отработать 21 рабочий день. Сокращенные рабочие дни в производственном календаре, принятом на этот год правительством, отсутствуют.

Следует отметить, что ближайшие после марта выходные в связи с праздниками традиционно будут в России в мае. Данный месяц даст россиянам возможность отдыхать намного больше, а главное — дольше. С 1 мая, на которое приходится празднование Дня весны и труда, россияне смогут не посещать работу в течение пяти дней кряду, а затем получат возможность отдыхать еще два дня по окончании празднования Дня Победы 9 мая.