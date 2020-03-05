Турция обвинила Россию в ухудшении ситуации в Сирии

Новости Сирии сегодня, 5 марта, указывают на то, что обстановка в этой стране раз за разом накаляется отдельными террористическими группировками. Их поддерживают турецкие военные, которые пытаются не допустить мирное урегулирование.Сирия 05.03.2020: новости последних часовВведение военной полиции России в сирийский город Саракиб повысит напряженность в провинции Идлиб. Об этом сообщает турецкое издание Haber7.Позавчера, как сообщал «Рамблер», российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о введении подразделений военной полиции России в город Саракиб в Идлибе с целью обеспечения безопасного и беспрепятственного перемещения транспорта и гражданского населения по трассам М4 и М5. Там отметили важное значение обеспечения этого.Вчера Haber7 сообщило, что такое решение России приведет к росту напряженности в Идлибе. Издание отметило тот факт, что положение Саракиба является стратегическим — город располагается на пересечении трасс М4 и М5, которые соединяют важнейшие города Сирии — Алеппо с Дамаском, а Латакию с Алеппо и Хамой.«Режим (президента Сирии Башара Асада. — Прим. ред.) и поддерживаемые Ираном террористы захватили три из четырех зон (деэскалации в Сирии. — Прим. ред.) благодаря поддержке России с воздуха, а теперь сосредоточились на Идлибе», — добавило турецкое издание.Ситуация в Идлибе: обзор военных действийВ преддверии встречи Эрдогана и Путина, вовлечённые в конфликт стороны приступили к «повышению ставок» в переговорном процессе — в первую очередь, в инgформационном поле.

Минобороны России рассказало о том, что в сирийском Идлибе действует контингент турецких войск общей численностью до дивизии, а также том, что «Белые каски» пытались устроить провокацию с химическим оружием, но сами им отравились.Башар Асад свёл всё к достаточно мирной риторике, задавшись вопросом «Какое враждебное действие Сирия совершила против Турции?», назвав турок «братским народом».Реджеп Эрдоган заявил, что Турция «не допустит, чтобы кровь солдат была потрачена впустую», а «переговоры в Москве должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии».Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что ВС Турции проводят операцию в Идлибе в соответствии с международным правом, заключенными договорами и соглашениями. По его словам, операция «Весенний щит» против «режима Асада» проводится в рамках законной самозащиты. Он призвал Россию придерживаться мирных процессов Астаны и Сочи и делать больше, чтобы «остановить атаки».Со стороны Запада выступила хакерская группа Anonymous, которая поделились «аналитикой»: мол, после четверга не ожидают продолжения наступления Турции в Сирии, по крайней мере, сколько-нибудь полноценного. Международное сообщество, говорят в Anonymous, дало ясно понять, что «предпочитает и принимает геноцид Ассада в Сирии» и что не стоит рассчитывать на «значительную помощь тем, кто против него».Между тем, как сообщил Telegram-канал WarJournal со ссылкой на свои источники в Сирийской Арабской Армии, по состоянию на 16.00 4 марта потери турецких войск в Сирии составили: убитыми — 62 человека, раненными — 96. Уничтожено: 5 танков, боевых бронемашин — 10, БПЛА — 13 (Anka — 6, Bayraktar — 7)