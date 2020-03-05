Названа причина провокации Запада с химоружием в Идлибе

Новости Сирии от 05.03.2020 сообщают о том, что Турция может стоять за неудачной попыткой использования вооруженными боевиками химического оружия в сирийском Идлибе.Официальные представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сегодня сообщили о неудачной попытке вооруженных боевиков устроить провокацию с использованием химического оружия в провинции Идлиб.По информации ЦПВС, боевики в составе небольшой группы планировали взорвать фугасные боеприпасы вместе с наполненными отравляющим газом емкостями, однако из-за неумения обращаться с такими предметами, боевики нарушили герметичность емкости и сами получили отравление.Сама же провокация должна была остановить продвижение Сирийской арабской армии (САА) в западных кварталах стратегически важного города Серакиб. Боевики планировали после провокации обвинить сирийские власти в использовании химоружия.Журналисты обсудили неудачный инцидент с химоружием в Серакибе с военным экспертом, главным редактором информационно-аналитического центра «Кассад» Борисом Рожиным.Сирия сегодня, 5 марта: последние новостиКак считает Рожин, боевики безусловно хотели организовать какую-то провокацию. Известно, что иностранные гости прибыли в провинцию Хатай, недалеко собственно от Идлиба. Возможно планировалась какая-то демонстративная провокация с целью получения какого-то медийного эффекта с целью выдвижения обвинений в сторону Москвы, Дамаска и Тегерана.Для этого и требовались деятели из прославившейся своими постановочными видеозаписями скандальной организации «Белые каски», которые фотографировали и занимались ранее провокациями с использованием химоружия.Как рассказывает Рожин, судя по заявлению Минобороны, что-то пошло не так. Действительно, видимо ошибку совершили люди, которые занимались техническими деталями. Поэтому и были пострадавшие со стороны боевиков. «В целом ситуация говорит нам о том, что боевики не отказались от этой тактики организации химических провокаций с целью обвинений России и Дамаска. Возможно, мы еще увидим такие провокации, поскольку они хотят помешать завершению сирийской войны.

И это говорит о том, что Запад еще как-то решает ход войны в Сирии и пытается осложнить нормализацию ситуации в стране. Это же выливается в противодействие антитеррористической борьбы с организациями, которые спонсируются не только Западом, но и странами Персидского залива», — поведал военный эксперт.Обзор карты боевых действий в Сирии на 05.03.2020В связи с агрессией Турции в Сирии Москва пошла на крайние меры, передав Дамаску новейшие ракеты Р-77 класса «воздух-воздух». Об этом сообщает издание Al-Mayadden, ссылаясь на военные источники в ВС САР. Пилоты сирийских истребителей МиГ-29 прошли соответствующее обучение и готовы отражению воздушных атак турецкой авиации.Как оказалось, передача современного вооружения произошла вовремя. Несколько часов назад истребители F-16 ВВС Турции попытались вторгнуться в воздушное пространство Сирии, однако, были встречены сирийскими перехватчиками. В результате турецкие самолеты спешно удалились вглубь своей территории, так как МиГ-29 оснащены более дальнобойными ракетами, чем турецкие истребители.Эксперты отмечают, что вооружение сирийских МиГ-29 ракетами Р-77 позволяет атаковать вражеские цели на расстоянии 70 -80 км, в то время, как авиационные ракеты турецких F-16 позволяют бить только на дистанции до 50 км.После того, как Турция сбила третий самолет ВВС Сирии, Дамаск готов отреагировать идентично, атаковав турецкие истребители, как в сирийском воздушном пространстве, так и над турецкой территорией. Правда, последнее пока затруднительно из-за наличия у Анкары большого количества современных средств ПВО.Для справки: Р-77 (в экспортном варианте РВВ-АЕ), по классификации НАТО «Гадюка» — российская управляемая ракета средней дальности (до 110 км) класса «воздух-воздух» с моноимпульсной допплеровской активной радиолокационной головкой самонаведения принята на вооружение ВКС РФ в 1994 году. Вероятность поражения цели составляет 0,6-0,7. Она разработана в ГосМКБ «Вымпел».Р-77 предназначается для борьбы с воздушными целями: самолетами, вертолетами, ракетами классов «земля — воздух» и «воздух — воздух» в любое время суток в простых и сложных метеоусловиях, при наличии фоновых и активных радиолокационных помех.