Кремль: встреча Путина и Эрдогана будет непростой

Ситуация в Сирии, которая складывается на сегодняшний день, 5 марта, продолжает вызывать серьезные опасения. Очевидно, что без детальных переговоров не обойтись. Именно ради них сегодня президент РФ Владимир Путин встретится с коллегой из Турции Реджепом Тайпиом Эрдоганом. В Кремле поспешили предупредить, что вряд ли эти переговоры будут простыми.Новости Сирии от 05.03.2020Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, но лидеры подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Также в Кремле выразили надежду на то, что встреча российского и турецкого президентов пройдет в Москве 5 марта. Соответствующее заявление Песков сделал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».«Это будет, безусловно, непростая встреча, но и главы государств подтверждают все-таки свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договоренностям. Это важно», — поведал официальный представитель Кремля.Обзор карты боев в Сирии на сегодня, 5 мартаНа западе Алеппо во вторник Сирийская арабская армия сбила еще один турецкий ударный БПЛА «Байрактар». Это уже стало седьмым случаем уничтожения беспилотников противника за последние 48 часов.

На вчерашнее утро сирийские военные полностью зачистили Саракиб, а также прилегающие к нему поселки Даддых, Кафр-Баттих и Аль-Тарнаба. В обед начался штурм н.п. Афес, из которого боевики обстреливают трассу М-5.Между тем ВКС РФ и ВВС Сирии наносят удары по Сармину и Найрабу. Также по Найрабу, Сану и Афесу работает сирийская артиллерия.В районе города Маарат ан-Нуман турки сбили сирийский учебно-боевой самолет L-39. Оба пилота успели катапультироваться, но одного из них отнесло на контролируемую боевиками территорию. Летчик был зверски замучен джихадистами.В ночь с понедельника на вторник российские системы ПВО были задействованы для отражения атаки беспилотных летательных аппаратов. Все БПЛА были сбиты в районе северо-восточного периметра авиабазы Хмеймим. Пострадавших и материального ущерба не зафиксировано.Взрыв прогремел на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Автомобиль ливанского военизированного формирования «Хезболла», выступающего на стороне Сирийской арабской армии (САА), подорвался на мине, заложенной на обочине дороги. Отмечается, что в транспортном средстве осуществлялась перевозка боеприпасов. В установке СВУ подозреваются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства» (запрещена в РФ). Напомним, многие военные эксперты полагают, что деятельность боевиков ИГ в этом районе координируется силами международной коалиции, базирующимися на юге соседней провинции Хомс на территории пустыни Бадия Аш-Шам.