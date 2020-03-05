Путин рассказал, чем стабильность отличается от застоя

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mavit
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Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сравнил нынешние показатели России с экономической ситуаций 2000 года. Он признался, что сейчас не все идеально, как хотелось бы.

Путин рассказал, чем стабильность отличается от застоя

Владимир Путин.

kremlin.ru

По словам Путина, тогда за чертой бедности находились 42 млн человек, а долги государства достигали $145 млрд при золотовалютных резервах в $12,5 млрд.

С тех пор, отметил он, пенсии и реальные доходы россиян существенно выросли, а за чертой бедности сейчас остаются 13,5 млн человек — это втрое меньше, чем в 2000 году.

Президент добавил, что «люди сравнивают не с тем, что было вчера, как было плохо вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра». «И когда они не видят того, чего они хотят видеть, это вызывает разочарование. Честно говоря, я тоже так к этому отношусь», — сказал он.

Глава государства также объяснил, чем отличается экономическая стабильность от застоя: «Экономическая стабильность — это база для развития. И вообще, стабильность это всегда база для развития. А застой это, по сути дела, движение назад, никакого развития».

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