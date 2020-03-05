Календарь: 5 марта — Умер Сталин

В этот день в 1953 году умер руководитель СССР Иосиф Виссарионович Сталин.

Оценки личности «Вождя народов» Иосифа Сталина и его методов руководства страной противоречивы. Партийная интеллигенция ленинской эпохи ставила его крайне невысоко. С другой стороны, люди, общавшиеся с ним, отзывались о нём впоследствии как о разносторонне образованном и чрезвычайно умном человеке.

Сталин поддерживал личные контакты со многими деятелями культуры. Он был читающим человеком – его личная библиотека состояла из тысяч книг, многие с пометками на полях. Годы его правления Советским государством — это годы автократического режима личной власти, годы репрессий и тотального контроля государственных органов за всеми сторонами жизни общества.

И в то же время именно под руководством Сталина как верховного главнокомандующего СССР одержал победу над фашистской Германией. А в послевоенные годы он способствовал созданию в стране мощного военно-промышленного комплекса и превращению СССР в одну из мировых сверхдержав, обладающую ядерным оружием.

Развитие советской науки и техники при Сталине можно охарактеризовать как взлёт. Созданная сеть научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и вузовских лабораторий, а также тюремно-лагерных конструкторских бюро охватила весь фронт исследований. Учёные стали подлинной элитой страны.

При Сталине было построено первое в СССР метро, он уделил личное внимание строительству МГУ, по его указанию была предпринята глубокая перестройка всей системы гуманитарных наук. Огромное внимание уделялось ядерной физике – создание атомной бомбы, строительство первой в мире АЭС в Обнинске и последующее развитие атомной энергетики.

Умер Иосиф Сталин 5 марта 1953 года в Москве. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. Существуют многочисленные теории заговора, предполагающие убийство Сталина. Но точных данных по этому вопросу нет. Забальзамированное тело вождя было помещено на всеобщее обозрение в Мавзолей Ленина, но в 1961 году XXII съезд КПСС постановил, что «серьёзные нарушения Сталиным ленинских заветов… делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее». И тело Сталина было погребено у Кремлёвской стены.

События дня:

1705 г. — принят Указ Петра I о наборе рекрутов, положивший начало формированию в Российской империи регулярной армии.

1868 г. — в Англии запатентован степлер.

1946 г. — Уинстон Черчилль назвал линию раздела Европы «железным занавесом».

Именинники:

Василий, Иван, Николай, Сергей, Федор, Ярослав.

Родились:

Роза Люксембург (1871-1919 гг.) — немецкий политик.

Владимир Маслаченко (1936-2010 гг.) — советский футболист, спортивный комментатор.

Елена Яковлева (1961 г.) — народная артистка Российской Федерации.