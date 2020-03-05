Жёсткое заявление Москвы: Анкара нарушает международное право в Сирии

Турецкое издание t24 ссылается на заявление официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова. Напомним, он заявил, что итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами. Ключевой договорённостью генерал назвал обязательства Турции по размежеванию и вытеснению террористов от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15-20 километров и вывод туда же тяжелых артиллерийских вооружений, пишет РИА Новости.

«Вместо этого результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками «Хайят Тахрир Аш-Шам»,* «Исламской партии Туркестана»* и «Хорас ад-Дин»* (все запрещены в РФ — ред.) всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе», — заявил Конашенков.

Кроме того, по его словам, Турция в нарушение международного права перебросила в Идлиб свои подразделения, а на Западе «этого никто не замечает».

«Тут как бы намёк на фоне каких заявлений пройдёт завтрашняя встреча лидеров в Москве, и насколько стороны будут готовы идти на компромиссы», — пишет автор телеграм-канала «Повестка дня Турции».