Недоступная красавица, или Почему опасно обижать милашку Рейку

Милашка Рейка Саики (Мю Линцзя)

Прошлогодней сенсацией на просторах Азии стала чудесная девушка, которой в мае 2018-го исполнится 26 лет. Рейка Саики (англ. Reika Saiki) — это японское имя жительницы Японии, китаянки по происхождению Мю Линцзя (англ. Mu Ling Jia) — она довольно миниатюрная девушка, всего 150 см ростом, у нее худое миловидное личико, ей нравится одеваться в стиле аниме, и в общей сложности кажется, будто это исключительно хрупкая и беззащитная красавица. Но как же ошибочно это мнение…

Миловидная девушка из Японии

Очаровательная Мю Линцзя

«Младшая сестренка»

Несмотря на свои миниатюрные природные данные, Рейка Саити (Мю Линцзя) смогла добиться максимума от своего тела упорным трудом. Каждый день, почти без исключений, она проводит в спортзале, занимаясь силовыми упражнениями. Она очень строго следует специальной протеиновой диете, которая не позволяет девушке накапливать жир, но способствует увеличению массы мышц.

Мю Линцзя в спортзале

Миниатюрная, но не хрупкая

Японская Чунь Ли в реальной жизни

Из-за маленького роста Линцзя, ее коллеги по занятиям спорта называют «младшей сестренкой,» хотя на самом деле «сестренка» — на порядок сильнее некоторых (если не многих) парней, которые занимаются вместе с ней. Судя по всему, девушка не приветствует потребление стероидов и других синтетических и гормональных стимуляторов роста мышц, и именно поэтому она смогла сохранить свою миловидность, даже несмотря на «руки-базуки».

Мю Линцзя стала известна благодаря телевизионному шоу

Милашка Мю Линцзя

«Руки-базуки»

Линцзя стала популярной после того, как приняла участие в местном телешоу «Wrestle-1». О девушке сразу же заговорили все местные издания и соцсети: «Девушка с лицом ангела и телом Кинг-конга», — шутили одни, а другие уверяли, что это самая настоящая Чунь Ли — одна из центральных героинь серии игр Street Fighter — только еще милее и еще сильнее.

Каждый день в спортзале

Силовые упражнения каждый день

Милая и сильная

Бодибилдер Мю Линцзя

Милашка Мю

21.03.2018