Компьютерная мышь: самые интересные факты о ее создателе

Интересный факт: имя создателя компьютерной мыши практически никому неизвестно, однако, это не мешает пользоваться его изобретением более 16% людей на планете земля ежедневно. Звали изобретателя Дуглас Карл Энгельбарт. Кстати, это не единственное, но самое популярное изобретение Энгельбарта.

Дуглас Карл Энгельбарт родился в 1925 году 30 января. Как положено, в возрасте шести лет пошёл в школу, затем поступил в университет штата Орегон и хотел получить диплом инженера электрика. Но, как и бывает в хороших планах, их резко сбила Вторая мировая война. Дуглас Карл Энгельбарт попал на филиппинскую базу военно-морского флота США и был назначен радиотехником. В тот период времени на глаза Дугласа Карла Энгельбарта попался IT-журнал, в котором была статья известного Ванневара Буша, которая гласила красивым заголовком: «Как быстро мы способны мыслить».

Ванневар Буш, с точки зрения Энгельбарта, очень хорошо рассуждал на тему отличия структур памяти человека и внешних носителей. В статье он описывал собственную гипотетическую машину, место которой, конечно, скорее в научно-фантастическом фильме, чем в реальной повседневной жизни. Однако, на свое удивление, Дуглас Карл Энгельбарт полностью погрузился в мир одушевления неживой природы, о котором Буш рассказал в своей статье.

После войны, когда Дуглас Карл Энгельбарт работал в НАСА, у него был вполне состоятельный проект, а главное, к тому времени (1960—1963 год) проект был уникален и служил родоначальником современного интернета. Тогда он носил имя секретной военной сети ARPANET. Это привело уже в 1964 году к созданию Энгельбартом настоящей компьютерной мыши. Правда, стоит заметить, что вид у неё, конечно, несколько отличался от современной, но по функционалу она ничем не уступала в последующем появившимся компьютерным мышам вплоть до 1998 года (развития IT-корпораций и интернет услуг).

Дуглас Карл Энгельбарт

Несмотря на то, что проект Дугласа был практически завершён к 1964 году, вспомнили о его заслугах лишь в конце 80-х годов прошлого столетия, а решили наградить ещё позже — в начале 90-х — за заслуги в компьютерном прогрессе. И вот, в течение почти пяти лет, награды так и посыпались на изобретателя. Кстати, Дуглас Карл Энгельбарт жил до начала 90-х годов совсем не богато. Отчасти оттого, что на пенсию не так просто прожить, отчасти — что о нём практически никто не помнил. Не секрет, что и в наше время имя Дугласа Карла Энгельбарта не так известно. Имя Энгельбарта на слуху лишь в организациях в сфере IT-индустрии. Кстати, такие компании постоянно пытаются развить уровень коллективного IQ, но, несмотря на это, лишь раз в несколько лет появляется человек способный воплотить в жизнь нечто подобное работе Дугласа Карла Энгельбарта.

Компьютерная мышь в стиле стимпанк

Интересный факт: Дуглас Карл Энгельбарт никогда не любил простых схем, даже в задачах, которые возможно решить простейшими способами, не прибегая к излишним вычислениям. Поэтому и жизнь Энгельбарта напоминала увлекательный научный фильм. У Дугласа Карла Энгельбарта родилась не только компьютерная мышь, но и четверо детей, на данный момент несколько из его внуков, а их у него девять успешно продолжают дело деда и экспериментируют с изобретениями.

Дуглас Энгельбарт, создатель компьютер мыши, умер лето 2013 года.

Еще несколько компьютерных мышей в стиле стимпанк