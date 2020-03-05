Верблюд Джеффри, который очень любит пиво и с удовольствием его пьёт

Свою жажду верблюд Джеффри может утолить только пивом. Это не шутка, а реальная жизнь одного из питомцев частной фермы в Северном Йоркшире, Великобритания.

Верблюд любит пиво Budweiser и Coors, хотя живет среди лам, коров, гусей и коз, которые не считаются особыми гурманами в выборе напитков.

Для того, чтобы утолить свою жажду Джеффри требует около тысячи пивных бутылок.

На фото видно, как хозяин животного угощает своего любимца пенистым напитком. Британские ученные установили…

«Ты меня уважаешь?» — разговоры верблюда и его хозяина за кружной свежего пива.

Источник: Daily Mail / Дата поста: 29.03.2014