Вслед за масками в России взлетели продажи еще одного товара: «виноват» коронавирус

Вспышка коронавируса увеличила в России спрос не только на медицинские маски. Резко выросли продажи антисептиков — гелей, салфеток для рук и мыла, пишут «Ведомости». Газета отмечает, что спрос повысился как в обычных магазинах, так и в аптеках и на онлайн-площадках.

Например, ко второй половине дня 4 марта наружных антисептических средств практически не было в онлайн-аптеке apteka.ru и не было на маркетплейсе goods.ru. Продажи дезинфицирующих средств в аптеках «Столички» и «Неофарм» выросли в январе-феврале 2020 года по сравнению с прошлыми двумя месяцами на 134,7%. На eapteka.ru продажи геля-антисептика выросли за последнюю неделю февраля почти в 4 раза по сравнению с 17−23 февраля.

У Ozon продажи мыла, дезинфицирующих салфеток, антисептиков в феврале выросли более чем на 150% относительно января. У Wildberries продажи антисептических средств выросли за январь-февраль более чем в 16 раз год к году. В «Дикси» продажи антисептических гелей для рук в феврале выросли на 170% по сравнению с январем.