В России продажи Haval H5 начнутся в апреле

Новый кроссовер Haval H5 тульской сборки, призванный стать возрожденной версией некогда популярного внедорожника Great Wall Hover H5, поступит в продажу 20 апреля. В тот же день, как сообщают на haval-clubs.ru, состоится официальная презентация модели для российского рынка.

Отладочная сборка новинки на тульском заводе Haval уже началась – «живые» фотографии первых собранных экземпляров кроссовера появились на том же клубном форуме марки.

Судя по снимкам, на конвейер встала последняя версия Hover H5 конца нулевых годов с 2,0-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi 4G63S4T. В похожем стиле выполнен и младший Hover H3, который не так давно сняли с производства в Китае – у него тоже рамная конструкция, жестко подключаемая передняя ось, турбомотор Mitsubishi и механическая коробка передач.

О цене возрожденного «Ховера» пока говорить рано. На родине H5 стоит от 107,8 до 136,8 тысяч юаней, что по текущему курсу составляет примерно 975 тысяч – 1,24 млн рублей.