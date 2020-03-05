Renault Duster сменил поколение

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Renault Duster сменил поколение

Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2017 года выпускают в Румынии сразу под двумя брендами, добрался до Южной Америки. Пока новинка доступна только с одним двигателем – прежним «атмосферником» 1.6.

Судя по уже опубликованным снимкам (скорее всего, топовой версии с «внедорожным» пакетом), от иностранных «коллег» южноамериканский Duster второго поколения отличается более массивным передним бампером, наличием защитных накладок на колесных арках, порогах и дверях и дополнительными противотуманными фарами спереди.

Renault Duster сменил поколение
Renault Duster для Южной Америки. Фото Renault

Renault Duster сменил поколение
Renault Duster для Южной Америки. Фото Renault

Салон выделяется лишь деталями: новым, более крупным дисплеем мультимедийной системы от нашего кросс-купе Arkana, прямоугольными дефлекторами вентиляции вместо круглых и другим рулевым колесом.

Уже в «базе» новинку оснастят двумя подушками безопасности, ESP, кондиционером, светодиодными ДХО, водительским креслом с регулировкой по высоте, штатной аудиоподготовкой и 16-дюймовыми колесами. В максимально укомплектованной версии «Дастеру» положены 17-дюймовые колеса, продвинутая мультимедиа от «Арканы», камеры кругового обзора, парктроники, климат-контроль и система мониторинга «слепых» зон.

Renault Duster сменил поколение
Интерьер Renault Duster. Фото Renault

Renault Duster сменил поколение
Интерьер Renault Duster. Фото Renault

Renault Duster сменил поколение
Интерьер Renault Duster. Фото Renault

Renault Duster сменил поколение
Интерьер Renault Duster. Фото Renault

Двигатель пока один – прежний 1,6-литровый «атмосферник», работающий и на бензине (118 л.с.), и на этаноле (120 л.с.). Пару ему составляют пятиступенчатая «механика» или вариатор X-Tronic, а привод теперь – только передний. Более мощного мотора на 2,0 литра мощностью 143 или 148 л.с. в Бразилии больше нет, он ушел из гаммы вместе с шестиступенчатой «механикой», классическим четырехступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Продажи нового Renault Duster в Бразилии уже начались. Цены на него варьируются от 71 790 до 87 490 реалов, что эквивалентно примерно 1,1 – 1,3 млн рублей по текущему курсу.

Кстати, российский «Дастер» сделан именно на базе бразильского (конечно, с некоторыми особенностями), и не исключено, что второе поколение в том же виде однажды доберется и до нас.