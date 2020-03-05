Renault Duster сменил поколение

Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2017 года выпускают в Румынии сразу под двумя брендами, добрался до Южной Америки. Пока новинка доступна только с одним двигателем – прежним «атмосферником» 1.6.

Судя по уже опубликованным снимкам (скорее всего, топовой версии с «внедорожным» пакетом), от иностранных «коллег» южноамериканский Duster второго поколения отличается более массивным передним бампером, наличием защитных накладок на колесных арках, порогах и дверях и дополнительными противотуманными фарами спереди.



Renault Duster для Южной Америки. Фото Renault



Renault Duster для Южной Америки. Фото Renault

Салон выделяется лишь деталями: новым, более крупным дисплеем мультимедийной системы от нашего кросс-купе Arkana, прямоугольными дефлекторами вентиляции вместо круглых и другим рулевым колесом.

Уже в «базе» новинку оснастят двумя подушками безопасности, ESP, кондиционером, светодиодными ДХО, водительским креслом с регулировкой по высоте, штатной аудиоподготовкой и 16-дюймовыми колесами. В максимально укомплектованной версии «Дастеру» положены 17-дюймовые колеса, продвинутая мультимедиа от «Арканы», камеры кругового обзора, парктроники, климат-контроль и система мониторинга «слепых» зон.



Интерьер Renault Duster. Фото Renault



Интерьер Renault Duster. Фото Renault



Интерьер Renault Duster. Фото Renault



Интерьер Renault Duster. Фото Renault

Двигатель пока один – прежний 1,6-литровый «атмосферник», работающий и на бензине (118 л.с.), и на этаноле (120 л.с.). Пару ему составляют пятиступенчатая «механика» или вариатор X-Tronic, а привод теперь – только передний. Более мощного мотора на 2,0 литра мощностью 143 или 148 л.с. в Бразилии больше нет, он ушел из гаммы вместе с шестиступенчатой «механикой», классическим четырехступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Продажи нового Renault Duster в Бразилии уже начались. Цены на него варьируются от 71 790 до 87 490 реалов, что эквивалентно примерно 1,1 – 1,3 млн рублей по текущему курсу.

Кстати, российский «Дастер» сделан именно на базе бразильского (конечно, с некоторыми особенностями), и не исключено, что второе поколение в том же виде однажды доберется и до нас.