Волинян запрошують взяти участь в обласному конкурсі з писанкарства

Волинський краєзнавчий музей оголошує двадцять шостий обласний конкурс «Волинська писанка третього тисячоліття».

Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.

Учасниками конкурсу можуть бути учні шкіл, зокрема, й мистецьких та художніх, студенти, дорослі різних професій та сфер зацікавлення.

Конкурс проводитиметься з 02 березня по 14 квітня 2020 року в приміщенні Волинського краєзнавчого музею.

На конкурс подаються 3-5 писанок, виконаних традиційним восковим розписом на шкаралупах видутих пташиних яєць, фарбованих природними або хімічними барвниками.

Переможцям обіцяють цінні подарунки та заохочувальні призи.

Умови конкурсу та ЗАЯВКУ ви знайдете ТУТ.