Названо число заразившихся коронавирусом в России

Вспышка нового типа коронавируса COVID-19, от которого пока не придумали лекарства, продолжает набирать обороты. По последним данным, в мире зафиксировано более 93 тысяч случаев заражения. При этом шесть из них – в России. О статистике распространения заболевания в нашей стране, фейках, возможных угрозах, а также прогнозах врачей читайте в нашем материале.

Сколько заболевших коронавирусом в России

Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в РФ были выявлены в Забайкалье и Тюменской области в конце января. Тогда под надзор врачей попали граждане Китая. Пациентов поместили на карантин и в середине февраля выписали по причине выздоровления.

Еще троих заразившихся сняли с круизного лайнера Diamond Princess. На этот раз инфекцию обнаружили у россиян. Путешественников эвакуировали в Казань. Сейчас пациенты чувствуют себя нормально – у них нет повышенной температуры или каких-либо других симптомов болезни.

После случившегося Diamond Princess поставили на карантин в японской гавани Йокогама. Установлено, что разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга. Всего на зараженном судне находилось около 3700 пассажиров из более чем 50 стран. В воскресенье, 1 марта, с круизного лайнера эвакуировали последнюю группу людей.

Шестой случай заболевания COVID-19 зафиксировали в Москве. Житель столицы привез коронавирусную инфекцию из Италии. По заявлению вице-премьера России Татьяны Голиковой, у него легкая форма болезни. В настоящий момент все люди, контактирующие с россиянином, находятся под медицинским наблюдением.