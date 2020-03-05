Врач высказался об отъезде Заворотнюк за границу

Главный врач ГКБ №71 Москвы Александр Мясников прокомментировал слухи о возможном отъезде актрисы Анастасии Заворотнюк на лечение в Италию.

Мясников сообщил, что ему ничего не неизвестно о возможном отъезде актрисы из России, однако заметил, что желание пациента лечиться у тех врачей, которые у него вызывают доверие, является его неотъемлемым правом.

«В принципе больной вправе лечиться там, где врачи вызывают его большее доверие. Если он готов понести расходы, естественно», — сказал специалист.

Ранее в СМИ появились сообщения, согласно которым родственники Заворотнюк вывезли ее на лечение в Италию в связи с онкологическим заболеванием, которое, как предполагается, может оказаться злокачественной опухолью.

Стоит отметить, что официального подтверждения или опровержения информации о возможном отъезде Заворотнюк в Италию нет.

Анастасия Заворотнюк 5 марта: новости сегодня

Семья Анастасии Заворотнюк делает все возможное, чтобы актриса как можно скорее выздоровела. Надежды на отечественную медицину возлагались огромные и, вероятнее всего, в России Заворотнюк помогли. Журналисты Версии.инфо узнали, где могут прятать всеми любимую актрису.

Пока есть слухи, что Заворотнюк скрывается от общественности в Италии. Здесь она якобы спокойно сможет прийти в себя после затяжной болезни. Тем более, что дочь актрисы публиковала снимки из Рима.

Но у Версии.инфо есть необычное мнение на сей счет. По словам местных журналистов, вполне вероятно, что Заворотнюк в Европе, но лечение там стоит денег. Есть высокая вероятность, что дом в Подмосковье был продан, чтобы покрыть расходы на итальянскую медицину. За родственников Заворотнюк переживать не стоит. Они могут жить в квартире в центре Москвы, где, кстати, может находиться и сама актриса.

Так предполагают и сотрудники погоста в Анкудиново. Здесь похоронены отец и брат Заворотнюк. Она ранее часто навещала родственников, но теперь вообще никто не приходит на могилы. Но сотрудники кладбища получают деньги на карту за уборку территории.

Есть мнение, что у Заворотнюк было онкологическое заболевание, но это не глиобластома. Якобы актриса выздоровела и скоро появится. Также думают и некоторые экстрасенсы. Остается только ждать положительных новостей.