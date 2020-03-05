Заявление UCI о влиянии ситуации с коронавирусом на международный календарь гонок

Сегодня, 4 марта, состоялось совещание представителей Международного союза велосипедистов (UCI), членов команд, гонщиков и организаторов велогонок, где обсуждалась возможность проведения ближайших велогонок календаря, учитывая ситуацию с эпидемией коронавируса (Covid-19).

Принято решение не отменять никакие спортивные мероприятия на данном этапе. Решение об отмене будет приниматься органами здравоохранения соответствующих регионов в зависимости от развития ситуации в каждой конкретной местности и выявления различных факторов риска. В таком случае все члены велосообщества будут обязаны его соблюдать.

Также принято решение, что в тех велогонках, которые будут проводиться, организаторы должны принять определённые меры безопасности, чтобы свести к минимуму риск распространения коронавируса.

К этим мерам относится увеличение дистанции между зрителями и гонщиками, особенно в стартовой и финишной зонах; уважение строгих медицинских правил, определяемых страной проведения, но в любом случае включающих процесс рассмотрения подозрительных случаев и предоставление карты учреждений, способных проводить диагностические тесты на коронавирус; ограничение количества команд, останавливающихся в одном отеле; соблюдение правил гигиены, например, не допускать, чтобы гонщики, ставящие подпись перед стартом гонки, использовали одну и ту же ручку.

Если организаторам потребуется по решению властей отказать какой-либо команде или командам в участии в гонке по уважительным причинам, они должны незамедлительно информировать об этом UCI. В подобной ситуации необходимые меры будут приниматься в зависимости от каждой конкретной ситуации, чтобы гарантировать, что ни одна команда не будет наказана ни в финансовом плане, ни при рассмотрении её спортивных результатов, особенно, когда речь идёт об оценке команд Мирового тура или профессиональных команд.

Если развитие событий потребует других мер, UCI, который постоянно следит за ситуацией и остаётся на связи со всеми заинтересованными лицами через специально организованную группу, решения будут быстро приняты.

UCI подчёркивает, что предпринятые меры ставят целью сократить риск заражения гонщиков, персонала команд и зрителей, а также всех лиц, вовлечённых велоспорт, и чтобы не способствовать распространению коронавируса по всему миру».