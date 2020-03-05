Депутаты Рады уволили главу правительства Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук ушел в отставку, новым главой кабмина может стать Денис Шмыгаль.

Украина осталась без премьер-министра. Алексей Гончарук ушел в отставку после того, как это решение проголосовали депутаты Верховной Рады. За уход Гончарука проголосовали 353 народных избранника, достаточным количеством было 226 голосов.

Вместе с премьер-министром посты покидают и все министры, однако до утверждения нового кабмина они будут продолжать исполнять свои обязанности.

Ранее президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и подверг правительство жесткой критике. Украинская экономика «споткнулась и рискует проехаться лицом по земле», – считает Зеленский.

Он привел данные: за два месяца 2020 года невыполнение государственного бюджета составило около 16 млрд гривен (около 643 млн долларов). Промышленность просела на 5%, падение идет четвертый месяц, отметил Зеленский.

По мнению президента, кабинет министров не предложил инструменты, стимулирующие внутреннее производство и новые производительные мощности. Недоволен Зеленский и работой правительства в медицинской сфере, в сфере угледобычи.

Впрочем отметил глава государства и достижения правительства Гончарука: уменьшение инфляции, борьба с теневым рынком, уменьшение учетной ставки, начало приватизации предприятий. По мнению Зеленского, премьеру удалось создать правительство без коррупции, но «не красть мало». Президент заявил, что нужны новые лица.

Новым премьером может стать 44-летний Денис Шмыгаль. Его кандидатуру внес на рассмотрение Владимир Зеленский. Шмыгаль занимает пост исполняющего обязанности вице-премьера по вопросам развития общин и территорий.

Приоритетами в работе нового правительства Шмыгаль считает завершение конфликта в Донбассе и реформу по децентрализации страны. Также он заявил о необходимости пересмотра госбюджета, ликвидации долгов по зарплате перед шахтерами и борьбу с коронавирусом.

Вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове, получил экономическое в Львовском политехническом. До 2009 года работал на предприятиях Львова, например на Львовском автобусном заводе, затем посвятил себя государственной служб, возглавив департамент экономики, инвестиций, промышленности и торговли областной администрации. Позднее стал замруководителя областного налогового управления.

В 2014 году Шмыгаль занял пост вице-президента компании «Львовхолод» – ей принадлежит одна из крупнейших сетей продовольственных магазинов в Львовской области

В 2018 году Шмыгаль стал главой Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области. Владельцем ТЭС является Ринат Ахметов, богатейший человек Украины.

Шмыгаль в 2019 году баллотировался в губернаторы Львовской области, но в итоге получил должность главы Ивано-Франковской области. В феврале 2020 года он стал вице-премьером и министром развития общин и территорий.