Протоколы закрытого заседания парламента Турции по Идлибу будут засекречены на 10 лет

Генассамблея меджлиса собралась три часа назад для обсуждения сложившейся ситуации в Идлибе в свете напряжённости обстановки в этой сирийской провинции и начала новой военной операции ВС Турции против сирийских сил, передаёт ТАСС.

В ходе закрытой сессии выступят с докладами глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр национальной обороны Хулуси Акар. Они проинформируют депутатов о дипломатической и военной стороне работы правительства соответственно в контексте идлибской проблемы. Кроме того, свои мнения на этот счет выскажут и представители других партий.