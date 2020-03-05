Николас Кейдж замечен с новой возлюбленной на прогулке в Нью-Йорке

Папарацци подловили 56-летнего Николаса Кейджа и его новую избранницу, 26-летнюю японку Рико Шибату, на одной из улиц Нью-Йорка. Пара пообедала в закусочной Soho Dinner на Манхэттене, а потом отправилась на прогулку по центру города. По словам инсайдеров британского издания Daily Mail, их роман начался в январе. На публике они появились вместе в начале февраля, тогда возлюбленные посетили премию Film Independent Spirit Awards.

Потом папарацци заметили их вместе 25 февраля в Новом Орлеане. Актер устроил девушке необычное свидание, пригласив ее в собственную усыпальницу на городском кладбище: склеп в виде белоснежной пирамиды актер купил в 2010-м и завещал похоронить себя в нем.

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В прошлом году Николас встречался с 23-летней Эрикой Койке. 23 марта они сыграли свадьбу, а всего через четыре дня подали на развод. В итоге брак аннулировали спустя три месяца. Позже Кейдж уверял, что девушка его обманула, а он был слишком пьян в тот момент и не воспринимал происходящее всерьез. Также он заявил, что Койке изменяла ему на протяжении всего романа, и ей нужны были от него только деньги… В ответ та потребовала у него алименты за потраченное время и деньги.

До Эрики Кейдж был женат трижды. Первый брак, с актрисой Патрисией Аркетт, продлился шесть лет (с 1995 по 2001 год), второй раз Кейдж сыграл свадьбу с Лизой Марией Пресли, дочерью Элвиса Пресли. Они прожили вместе три месяца. Отношения с третьей женой, официанткой Элис Ким, продлились почти 12 лет, сейчас они вместе воспитывают 14-летнего сына Кал-Эла. Также у Кейджа есть старший сын от актрисы Кристины Фалтон — 29-летний Уэстон Коппола.

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