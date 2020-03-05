Названа сборная 28-го тура АПЛ

Определена сборная по итогам 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Наибольшее представительство в команде (по два футболиста) получили «Уотфорд», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Также в коллективе присутствуют игроки «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Бернли».
Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь:Висенте Гуайта («Кристал Пэлас»).
Защитники: Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон»), Бен Ми «(Бернли»), Гари Кэхилл («Кристал Пэлас»), Маркос Алонсо («Челси»).
Полузащитники: Исмаила Сарр («Уотфорд»), Пабло Форнальс, Майкл Антонио (оба — «Вест Хэм»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Диогу Жота («Вулверхэмптон»), Трой Дини («Уотфорд»).
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