В Раде созвали внеочередное заседание по вопросу о выражении недоверия генпрокурору

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Здание Верховной рады Украины в Киеве.
РИА «Новости»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что созвал внеочередное заседание парламента на 5 марта, чтобы рассмотреть вопрос о выражении недоверия генпрокурору страны Руслану Рябошапке. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Разумкова, данное решение принято в связи с соответствующими требованием 150 народных депутатов Украины.
Отмечается, что ранее депутаты зарегистрировали постановление о выражении недоверия Рябошапке.
Также подчеркивается, что, согласно закону Украины, генпрокурор назначается на должность и освобождается от нее главой государства с согласия Верховной рады. Так, если парламент выразит недоверие генпрокурору, то это повлечет его отставку. При этом, чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам требуется собрать по меньшей мере 150 подписей.
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