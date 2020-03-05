МИД Египта обвинил Турцию в поддержке террористов в Ливии и Сирии

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Goran Tomasevic/Reuters

Глава МИД Египта Самех Шукри обвинил Анкару в дестабилизации ситуации в Ливии и Сирии, а также в поддержке террористов в этих странах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, министр заявил, что из-за военного вмешательства Турции в Ливии, а также из-за переброски туда тысяч иностранных боевиков-террористов, сейчас в стране наблюдается обострение кризиса.

Шукри отметил, что турецкая сторона препятствуют всем усилиям по мирному урегулированию кризиса в Ливии.

Кроме того, по словам глава МИД Египта, в настоящее время Турция нарушает суверенитет Сирии и поддерживает террористические образования, включенные в соответствующий список Совбезом ООН.

Министр подчеркнул, что использование проблемы сирийских беженцев недопустимо для достижения своих политических целей. При этом, именно открытое турецкое вмешательство привело к кризису с беженцами, заключил Шукри.

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