Джоли или Энистон: Джерард Батлер признался, кто лучше целуется из актрис

Красавчику Джерарду Батлеру могут позавидовать многие мужчины мира, ведь лишь он (ну, и еще Брэд Питт), может похвастаться тем, что целовался с двумя самыми сексуальными женщинами планеты — Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон.

Впрочем, за удовольствие актеру пришлось расплачиваться в эфире одного из американских шоу: так, Джерарду пришлось ответить на вопрос, кто же из бывших жен Брэда Питта, которые, к слову, недавно впервые за три года встретились, целуется лучше. Немного смутившись, красавчик все же ответил ведущей: «Дженнифер Энистон. Удивлена, да?».

Напомним, с Энистон Батлер целовался в фильме «Охотник за головами» в 2010 году, а с Джоли — в «Ларе Крофт» в 2003 году.

19.01.2018