Находчивый парень использовал сестру как швабру

Ролик молодой человек выложил в TikTok.

Пользователи видеосервиса TikTok готовы практически на что угодно ради хайпа, просмотров и лайков. Этот молодой человек решил выложить видео, как он моет пол… сестрой.

Подхватив девушку на руки, он возил ее длинными волосами по полу как шваброй. Девушка при этом заливисто хохочет.

Видеосервис TikTok набирает всю большую популярность, пользователи соцсети постоянно соревнуются, кто запишет более интересное видео, чуть не каждый день возникают новые, порой опасные для жизни флешмобы.

Площадку используют многие звезды шоу-бизнеса и даже политики. Например депутат Государственной думы использовал TikTok, чтобы рассказать гражданам о том, какие социальные последствия может повлечь карантин из-за коронавируса.

В начале февраля талантливая гримерша взмахом кисти превратила себя во Владимира Путина, транслируя свое перевоплощение в TikTok.