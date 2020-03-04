Побег россиян из изолятора поставил в тупик полицейских

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

В Архангельской области побег задержанных из изолятора временного содержания (ИВС) поставил в тупик полицейских. Об этом в среду, 4 марта, сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, двое сокамерников в возрасте 47 и 22 лет сбежали из изолятора города Онега. Они были задержаны за кражи и грабеж. Отмечается, что в ИВС были окна с решетками.

Отсутствие задержанных обнаружили утром, в городе был объявлен план «Сирена». В настоящее время оба сбежавших найдены и возвращены обратно в изолятор.

20 февраля сообщалось, что Алексей Толчин, подозреваемый в убийстве матери, тело которой он попытался спрятать в бочке, сбежал по дороге в суд.

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