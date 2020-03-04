Youm7: Египет вводит визу на пять лет

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Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Власти Египта приняли решение о введении нового типа туристической визы сроком действия пять лет, сообщает Youm7.

По данным издания, новая виза позволит туристу находиться на территории страны до 90 дней за один заезд. Получить ее можно будет через консульства Египта и электронный визовый портал.

По указанию премьер-министра страны Мустафы Мадбули, виза будет введена с 1 июня 2020 года.

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