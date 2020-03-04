США могут выделить $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

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Yuri Gripas/Reuters

Предложение выделить средства на борьбу с распространением коронавируса нового типа поступило в конгресс США, сообщает Reuters.

Отмечается, что общая сумма составит $8,3 млрд, в нее войдут затраты на разработку вакцины и тестовых систем.

Палата представителей конгресса проголосует по проекту в среду, 4 марта. Голосование в сенате состоится на следующий день.

В конце декабря 2019 года в городе Ухань зарегистрировали вспышку пневмонии. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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