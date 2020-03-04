Самые знаменитые «узники» депрессии

По статистике, каждый четвертый человек считает, что у него была депрессия, а каждый десятый старше 40 лет из живущих на этой планете действительно испытывает депрессивные состояния, и особенно остро в моменты, когда осень сменяет зиму, или зима переходит в весну. Как удержаться на плаву этому «каждому двадцатому» в те моменты, когда он чувствует себя самым несчастным в мире?

Жизнь человека в депрессии — это немыслимо долгий и безрадостный процесс, и расхожая мудрость о том, что время лечит все беды и залечивает все раны, в случае с депрессией дает сбой. Время лишь обостряет эту болезнь, и человек все глубже уходит в угнетенное состояние. Мы приведем вам несколько примеров борьбы с болезнью от всемирно известных личностей, страдавших от депрессии.

Президент Авраам Линкольн

Депрессия — это бесконечная череда изматывающих своей безнадежностью ощущений, сменяющих друг друга: апатия, отчаяние, жалость к себе, уныние. Жизнь теряет краски и всякий смысл. Симптомы депрессии знакомы очень многим, ведь она может «накрыть» любого. Характер этого заболевания настолько универсален, что ее жертвой может стать как баловень судьбы, так и никому неизвестный обыватель. Пример тому самый известный президент в истории США Авраам Линкольн, который всю жизнь страдал от депрессии. Он даже пытался свести счеты с жизнью. Изучив историю болезни и способы борьбы с ней Авраама Линкольна, мы пришли к выводу, что очень важно признать сам факт наличия заболевания и относится к нему, как к любому другому, то есть обращаться к врачу и проходить курс лечения. А еще Линкольн «разгонял» свою депрессию, читая лирические стихи. На наш взгляд, очень симпатичное «лекарство».

Лечение психоанализом. Зигмунд Фрейд

Чтобы побороться с депрессией, человеку, страдающему от нее, необходимо принять некоторые установки безоговорочно, даже если он не понимает, как это будет работать, и не верит, что это сработает. Страдающему депрессией необходимо себя отвлечь, и пусть даже через силу нужно поверить в то, что может быть лучше. Для этого нужно сделать хотя бы пару шагов наружу для начала, просто в качестве экскурсии — посмотреть, что там и как. Пользу таких установок как никто другой понимал австрийский психиатр и психоаналитик Зигмунд Фрейд. Сам страдавший от депрессии, он одно время пытался лечиться кокаином и даже прописывал его своим пациентам. Испытав на себе весь ужас побочных эффектов такого лечения, Фрейд отказался от него и опубликовал несколько статей, где предостерегал от его использования. Спасение от депрессии Фрейд искал и нашел в самоанализе. Этот метод принес ему не только всемирную известность, но и избавление от недуга. Доктор Фрейд, констатировал патологическую природу депрессивных расстройств и утверждал, что это поддается противодействию.

«Поэзия — это спасение». Марина Цветаева

Тем, кто трактует депрессию всего лишь как плохое настроение, никогда не понять, как лишает сил и «бьет под дых» болезнь, симптомы, которой описывал еще Гиппократ, называя ее «меланхолией» и указывая на избыток желчи в организме в качестве ее причины. Со времен Гиппократа медицина изменилась невероятно, но до сих пор нет единого мнения, что же является причиной депрессии. Существует масса теорий, откуда она берется, и как с ней бороться: антидепрессанты, психиатрическая помощь, духовные практики. И при всем разнообразии выбора более трех процентов людей с депрессивными расстройствами в качестве выхода выбирают самоубийство. Пример тому одна из самых талантливых и, видимо, самая депрессивная поэтесса ХХ века — Марина Цветаева. От приступов клинической депрессии, случившейся у нее после смерти маленькой дочери, Цветаева пыталась «лечиться» поэзией и влюбленностью. Но, так и не избавившись от страшного одиночества и постоянной внутренней боли, поэтесса повесилась в 1941 году.

Внешний враг как средство борьбы с депрессией. Йозеф Геббельс

Депрессии подвержены все: гении и злодеи, поэты и преступники. Йозеф Геббельс — наглядное тому подтверждение. Оказавшись неудачным литератором, будущий министр пропаганды нацистской Германии впал в депрессию, верным спутником которой очень часто оказывается алкоголь. Так оказалось и в данном случае. Геббельс пил и читал Достоевского, и все, видимо, закончилось бы для Йозефа довольно быстро, если бы он не познакомился с идеями национал-социализма и не стал ярым последователем и сподвижником Гитлера. В результате он получил портфель министра пропаганды. Фанатичная преданность Гитлеру, ненависть к коммунистам, евреям и социал-демократам излечила Геббельса от недуга. Однако, как и кокаин, «борьба с внешним врагом» как лекарство от депрессии имела ограниченный эффект. Геббельс покончил с собой вслед за своим кумиром.

Универсальных способов борьбы с депрессией не существует, но следует помнить о том, что лечение всегда лучше, чем его отсутствие. И если вы вдруг почувствовали симптомы болезни, превращающей вас в самого несчастного человека на свете, в первую очередь, стоит обратиться за помощью к специалисту.

16.01.2018