Возврата нет: Агата Муцениеце стерла обручальное кольцо после развода с Прилучным (ФОТО)

Агата Муцениеце показала, что сделала с тату обручального кольца после развода с Прилучным.

Недавно как гром среди ясного неба звездная чета актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце объявила на всю страну, что разводятся. По их утверждению, решение было принято обоюдно и обдуманно, но вот Агата первое время врятли искренне была согласна с этим утверждением.

Так, недавно она впервые отметила день рождение без своего супруга в компании подруг и надо иецхэзжн сказать, что актриса даже публиковала явный посыл Павлу, что ей мол все происходящее безразлично. Хотя чуть ранее Агата посвятила любовные стихи бывшему супругу, где выразила надежду, что даже через года они снова будут вместе.

Тем не менее сегодня Муцениеце провела день на съемочной площадке, где готовился новый выпуск шоу "Голос. Дети". Однако акцент все же телеведущая сделала вновь на разводе, показав, что уже успела переделать тату обручального кольца.

При этом сделать она это попыталась ненавязчиво, показав якобы браслет, дизайн которого ей очень нравится. Однако поклонники артистки естественным образом заметили именно кольцо, а точнее его преображение.

"Ненавязчивая демонстрация перебитой татуировки на пальце))", "Агата, мы все увидели!", "Тут думаю весь акцент не на браслет)))", "Сейчас разговоров будет не про браслет", "Емае, да все и так заметили, что она перебила тату, зачем писать об этом КАЖДОМУ", "А Пашка, что сделал с кольцом из тату?", "Тату можно было просто свести лазером)", "Татушка на безымянном пальце похожа на волка, хотя раньше на этом месте было обручальное кольцо", "А вот как кольцо спрятала…, а я думала что будешь делать с ним", "Зачем же сверху на кольцо мордашку набила?", "Тату супер лучше че какая-то полоска была", "Красиво и то и другое люблю. Не слушайте никого !", "А с кольцом, что?", "А кольцо забила", "Татушку переделала", "Почему именно лиса?", "Тату огонь", — пишут подписчики.

Добавим, что на съемках шоу "Голос. Дети", судя по Сторис Агаты, она была облачена в шикарное платье в пол глубокого синего цвета с высоким разрезом подола, что отлично демонстрирует шикарные ноги актрисы.

Что по этом поводу думают подписчики Муцениеце остается только догадывается, поскольку в Сторис комментировать нельзя.