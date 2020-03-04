Розшукують волинянина, який зник безвісти ще у 2014 році

Рідні розшукують чоловіка з Володимира, який з 30 вересня 2014 року перестав виходити на зв’язок.

Про розшук інформують у міському відділі поліції, пише «Район. Володимир».

Володимир-Волинським ВП ГУНП у Волинській області встановлюється місце перебування жителя міста Володимира-Волинського Дацко Володимира Андрійовича, 30.09.1978 року народження.

Чоловік тимчасово проживав у місті Бровари Київської області та з 30.09.2014 року перестав виходити на зв’язок із своїми рідними. До цього часу місце його перебування невідоме.

Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся світле, має залисину.

Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного, повідомити на «102».