При загадочных обстоятельствах птицы падают замертво по всему миру

Скорее всего, с атмосферой что-то происходит. Возможно, 1000 дроздов и скворцов в Миссури, 650 грифов в Гвинее-Бисау и 50 птиц в Индии отравило какое-то соединение.

Важно отметить, что люди находили птиц около трасс с телесными повреждениями. По мнению чиновников США, проблема заключается в экстремальной погоде. Они апеллируют к тому, что сообщения о гибели птиц начали поступать как раз во время грозы в воскресенье.

Лесничий Индии отметил, что смерть в регионах его страны могла быть вследствие того, что пернатые съели пищу, обработанную пестицидами. Также не стоит исключать инфекционное заболевание.

Специалисты собрали некоторых птиц, чтобы исследовать их. На это потребуется несколько дней. А пока люди и дальше находят абсолютно целых, но мертвых пернатых. Надеемся, ситуация скоро прояснится.