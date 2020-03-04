В Монголии из-за холодов погибло 56 тысяч голов скота: животные замерзают насмерть

Подобное наблюдалось десятилетие назад, когда вымерло 22% скота монгольского населения. Тогда люди были вынуждены мигрировать. Понятие «село» исчезло, остались только более-менее крупные поселения и города. Погодную аномалию тогда назвали дзуд.

По всей видимости, дзуд вернулся. Департамент сельского хозяйства подсчитал, что с конца 2019 года умерло 55 764 тысяч голов домашних животных. Массовая гибель наблюдалась в 11 провинциях. Большие осадки в виде снега обрушались 16 раз за последние пару месяцев.

Чиновники для стабилизации положения граждан начали выделять траву и корм для оставшегося скота. Из-за снегопадов, которые настигли 60% территории Монголии, животные остались почти без корма.

Отметим, что в конце прошлого года в стране насчитывалось 70,9 млн голов скота. Монголия – одно из последних кочевых государств. Монголы привыкли к суровым условиям, но точно не к таким.