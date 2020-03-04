НАСА предупредило о том, что к Земле приближается астероид диаметром 44 метра

НАСА предупредило о том, что к Земле на огромной скорости приближается астероид, получивший название 2020 DA4. Он может врезаться в нашу планету уже в апреле и на сегодняшний день астероид двигается по весьма опасной орбите, которая изредка пересекает курс Земли. Диаметр астероида достигает 44 метра, а его скорость практически 32 тысячи километров в час, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Астероид летит вокруг Солнца и иногда он пересекает орбиту Земли в результате того, что передвигается вокруг достаточно большой звезды. Около нашей планеты астероид пролетит 29 апреля, если его скорость не изменится. Впервые данное космическое тело было замечено 27 февраля. Траектории его движения были изучены специалистами сразу же после обнаружения космического тела. Агентство также сообщило, что астероид не будет появляться рядом с нашей планетой вплоть до 22 мая 2022 года. В том случае, если астероид сталкивается с планетой, то он сгорает в атмосфере, при этом достаточно сильно взрываясь. Если учесть скорость движения астероида и его размеры, то космическое тело можно сравнить с несколькими атомными бомбами. Астрономы при этом предупредили, что достаточно даже эха взрыва, направленного в сторону Земли, чтобы разбить окна домов или даже ранить людей.