При загадочных обстоятельствах птицы падают замертво по всему миру

Последние недели знаменуются загадочными событиями по всему миру, которые связаны с весьма странными случаями гибели птиц. Так, пернатые замертво падают на землю по всему миру. Инциденты зафиксированы в США, Испании, Британии и других странах, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Скорее всего, с атмосферой что-то происходит. Возможно, 1000 дроздов и скворцов в Миссури, 650 грифов в Гвинее-Бисау и 50 птиц в Индии отравило какое-то соединение. Важно отметить, что люди находили птиц около трасс с телесными повреждениями. По мнению чиновников США, проблема заключается в экстремальной погоде. Они апеллируют к тому, что сообщения о гибели птиц начали поступать как раз во время грозы в воскресенье. Лесничий Индии отметил, что смерть в регионах его страны могла быть вследствие того, что пернатые съели пищу, обработанную пестицидами. Также не стоит исключать инфекционное заболевание.Специалисты собрали некоторых птиц, чтобы исследовать их. На это потребуется несколько дней. А пока люди и дальше находят абсолютно целых, но мертвых пернатых. Надеемся, ситуация скоро прояснится.