Глава Минэкономразвития посоветовал Алтаю оптимизировать объекты и создавать технопарки

Программа опережающего социально-экономического развития Республики Алтай, которая предполагает реализацию на федеральные деньги под кураторством главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, нацелена на развитие сельского хозяйства, промышленности и туркластеров. Об этом сообщает ТАСС в своем обзоре. Также стало известно, что новый куратор региона уже дал наставления губернатору региона Олегу Хорохордину: по его мнению, властям горной республики нужно сконцентрироваться на оптимизации объектов ЖКХ и создании технопарков.

По данным источника, деньги, которые направят Республике Алтай из федерального бюджета, согласно программе, планируют вложить в сельское хозяйство и развитие сельских территорий. Также дотации пойдут на отраслевые кластеры. Так, в регионе появятся комплексы по глубокой переработке древесины и сельхозпродукции, запланировано создание промышленного и агропромышленного парков и развитие туристических кластеров. Как считают в правительстве, эти направления – основные точки роста республики.

Сообщается, что глава региона Олег Хорохордин и куратор региона министр экономического развития РФ Максим Решетников уже обсудили разработку программы. Последний также выступил с рекомендациями местным властям, которым следует сосредоточиться на аспектах, напрямую влияющих на развитие экономики. Например, нужно уделить внимание технопаркам, инфраструктуре, оптимизации объектов ЖКХ, которая приводит к экономии расходов населения и социальной сферы.

Кроме того, Максим Решетников рекомендовал согласовать с федеральным Минздравом техзадание на перинатальный центр, который, по заверениям правительства республики, необходим республике. По словам министра, за счет индивидуальной программы развития региона можно разработать проектно-сметную документацию, после чего ведомство сможет помочь с вхождением в программу Минздрава. Также он сообщил, что на федеральном уровне вырабатывается единое решение по снижению энерготарифов в субъектах, где этот вопрос стоит остро. Известно, что тарифы на энергию в республике одни из самых высоких в Сибири.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 10 марта доработать и внести в кабмин индивидуальные программы опережающего развития десяти наиболее отстающих регионов, в числе которых Республика Алтай и Алтайский край. Вероятно, в ближайшее время можно ждать подробностей и о программе для края, кураторством которой в данный момент занимается министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Какое количество дотаций сулит программа по улучшению жизни в «двух Алтаях» пока неизвестно. В последний раз бывший вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко говорил, что 10 проблемным субъектам страны до 2024 года выделят 100 млрд рублей на решение наиболее острых проблем. Как ранее сообщал губернатор Виктор Томенко, речь идет о финансировании на сумму порядка 10 млрд рублей в течение 5 лет. Впрочем, глава также отмечал, что существует и более широкий перечень мер, которые неплохо было бы реализовать, но они потребуют более 50 млрд рублей на тот же период, правда при наличии неких дополнительных источников финансирования.