Генсек НАТО рассказал о сроках вывода войск из Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. НАТО будет сокращать свое присутствие в Афганистане, если представители движения «Талибан» будут выполнять свои обязательства, сказал в Загребе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что сроки вывода сил Альянса напрямую зависят от действий талибов и выполнения ими обязательств.

«Мы будем сокращать свое присутствие, если «Талибан» будет выполнять свои обязательства. Сроки вывода сил из Афганистана зависят от действий «Талибана» … Очень важный момент, что движение «Талибан» признало, что оно должно порвать все связи с международными террористическими организациями и не допустить, чтобы Афганистан вновь стал прибежищем для международного терроризма. Они также согласились снизить уровень насилия, сесть за стол и начать внутриафганские переговоры», — пояснил генсек НАТО.

Он добавил, что единственный путь к миру в Афганистане — внутриафганские переговоры. «В конце концов, единственный путь достичь мира в Афганистане — это переговоры между самими афганцами. Мира нельзя достичь в Брюсселе, Вашингтоне или Саудовской Аравии, его могут установить только сами афганцы», — сказал он.

Столтенберг также добавил, что НАТО продолжит оказывать поддержку афганским силам безопасности. «Мы будем поддерживать силы безопасности Афганистана, тренировать и консультировать, поддерживать их финансово. Это послание для «Талибана»: они должны сесть за стол переговоров вырабатывать компромиссы и выполнять договор. Это наилучший способ достичь мира», — заключил глава Альянса.