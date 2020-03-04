Асад назвал следующую после Идлиба цель сирийской армии

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. После освобождения Идлиба от террористов следующей целью сирийской правительственной армии станет освобождение восточных районов страны от боевиков, заявил президент Сирии Башар Асад.

«С военной точки зрения, первоочередная задача сейчас — это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, конечно, по указке американцев, в этом нет сомнений, потому что после освобождения Идлиба нашей целью будет освобождение восточных районов. Я неоднократно говорил, что Идлиб, с военной точки зрения, — это передовой плацдарм, и они приложили все силы, чтобы воспрепятствовать его освобождению, чтобы мы не смогли двигаться на восток», — сказал Асад в интервью телеканалу «Россия-24».

«Но параллельно, чтобы не вести войну в восточных районах, мы контактируем с людьми там. Американская оккупация вызывает у них неприязнь, гнев и негодование», — добавил сирийский президент.