Финансовый гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года

Финансовые вопросы заботят многих, и для того чтобы преуспеть, стоит прислушаться к советам астрологов. Они помогут справиться с трудностями и направить силы в русло решения важных вопросов.

Разрешить финансовые трудности в марте станет проще, ведь сама природа пробуждается, вселяя уверенность и заряжая хорошим настроением. Провести первую неделю весны успешно получится, если внять предупреждениям астрологов. Не все дни будут удачными для ведения дел, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться заговорами на достаток. Они помогут сохранить сбережения и не отдавать их в руки мошенникам.

Овен

Овнам на этой неделе астрологи рекомендуют поменьше говорить и побольше делать. Несмотря на то что звезды и планеты не столь активны, в деловой среде намечается прорыв. Овнам стоит опасаться чрезмерной активности, из-за которой планы могут быть нарушены. Осторожность и внимательность помогут исключить неприятности и отток денежных средств.

С понедельника перед Овнами будет стоять не самая простая задача: справляться с делами и обязанностями самостоятельно, не подключая никого к своей работе. Такая тактика убережет от недоброжелателей, которые на этой неделе особенно активны. Также Овнам не стоит тратить слишком много — есть риск приобрести некачественные вещи и остаться без денег.

Телец

Тельцам астрологи рекомендуют посвятить время не только работе, но и обратить внимание на личную жизнь. Поддержка близких будет скрашивать рабочие будни и придавать сил для решения серьезных вопросов. На этой неделе влияние ретроградного Меркурия все еще портит планы, однако в этом есть и свои плюсы — можно спокойно завершать необходимую работу.

Финансовую активность на этой неделе лучше приостановить, если речь идет о тратах и о вкладах сбережений в сомнительные дела. Спонтанные покупки могут больно ударить по кошельку, поэтому в магазин лучше отправляться со списком. Приобретать технику лучше со следующей недели, как и покупать билеты, путевки и туры.

Близнецы

В начале марта Близнецам для успехов в деловой среде придется принимать ответственные решения. От них будет зависеть будущее, а значит, торопиться не стоит. Решительность и напор, безусловно, помогут достичь желаемого, однако астрологи рекомендуют Близнецам сбавить темпы, чтобы не упустить ничего значимого. Звезды и планеты не будут оказывать сильного влияния, поэтому с возникающими проблемами или препятствиями придется справляться своими силами.

Астрологи рекомендуют Близнецам следить за своими словами и не давать пустых обещаний. На этой неделе успех будет напрямую зависеть от ответственности, и если Близнецы нацелены на прибавку, то им придется доказывать свою пригодность не только прилежной работой, но и умением находить оригинальные решения, подстраиваясь под обстоятельства.

Рак

Ракам на работе астрологи рекомендуют сторониться конфликтов. Такая тактика спасет от недопонимания, а также освободит от пристального внимания недоброжелателей. На этой неделе астрологи рекомендуют меньше раздражаться, и чтобы справиться с эмоциями, не забывать о дыхательных упражнениях. Они помогут сосредоточиться на делах и меньше реагировать на замечания окружения.

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В делах, как и в личной жизни, Ракам не стоит давать пустых обещаний. Внимание и ответственность помогут справиться с временными трудностями и получить достойную награду за выдержку. Что касается трат, то в начале марта уместными будут покупки подарков для близких людей, которые в свою очередь помогут Ракам и поддержат их в трудную минуту.

Лев

В первую неделю марта Львам важно заниматься своей работой и не командовать окружением. Дел будет предостаточно, и астрологи рекомендуют заняться завершением самых необходимых. Новые начинания вряд ли будут удачными из-за влияния ретроградного Меркурия, как и решение финансовых вопросов. На этой неделе траты лучше сократить до минимума, чтобы не терять сбережения, тратя их впустую.

Звезды и планеты не будут активны, поэтому Львам кроме всего прочего придется побороться с собственной ленью. Несмотря на то, что события будут развиваться стремительно, Львам нельзя спешить. Неверные выводы и поспешные шаги могут не лучшим образом сказаться на финансовом положении. Сохранить сбережения помогут не только заговоры, но и отказ от передачи накоплений в долг.

Дева

Девам на этой неделе астрологи рекомендуют больше общаться и заводить знакомства в деловой среде. Не сразу, но в обозримом будущем деловые связи могут пригодиться для решения важных вопросов, а некоторые из новых знакомых вполне могут стать в будущем партнерами по бизнесу. Открытость и честность подкупают, поэтому Девам не стоит замыкаться в себе и полностью погружаться в работу.

Наладить финансовый поток Девам поможет не только кропотливая работа, но и умение радоваться мелочам. Позитивный настрой в начале весны важен, ведь с улыбкой и в приподнятом настроении гораздо проще заниматься рутинной работой и не уставать длительное время.

Весы

Весам на этой неделе можно рассчитывать на поддержку звезд и планет. Начало весны будет отличным временем для решения финансовых вопросов. Весы смогут найти дополнительные источники дохода или получить надбавку, если зарекомендуют себя перед начальством. Честность и умение распределять время позволят без труда достичь желаемого.

Справиться с возросшей нагрузкой на работе, не упустив перспективных возможностей, будет непросто, поэтому Весам на этой неделе так важно вовремя восполнять запас сил. Небольшие перерывы во время рабочего процесса будут уместными, как и легкие физические упражнения по вечерам или перед началом рабочего дня. С их помощью получится продержаться и не упустить своей выгоды.

Скорпион

Финансовое положение Скорпионов улучшится, если они смогут взять себя в руки и не реагировать на нападки со стороны завистников. На этой неделе астрологи рекомендуют работать самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних. Так удастся выполнить свою работу качественно, а также избежать разглашения своих планов. Кроме того, уединение будет полезно для тех представителей Знака, кто с трудом может сдерживать эмоции.

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Неудачи и проблемы могут возникнуть лишь в том случае, если Скорпионы начнут тратить силы на посторонние занятия и не смогут сосредоточиться на решении важных вопросов. Справиться с эмоциями и не потакать перепадам настроения получится, если тренировать силу воли и ограничить общение с теми, кто раздражает.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе астрологи рекомендуют сосредоточиться. Влияние звезд и планет будет неоднозначным, что повышает риск проблем с финансами. Тратить деньги в начале весны нужно с умом, постаравшись рассчитать бюджет, чтобы отказаться от спонтанных трат.

В деловой среде успех будет переменчивым, и чтобы Фортуна не отвернулась в ответственный момент, стоит воспользоваться проверенными заговорами на удачу. Сохранить позитивный настрой из-за такой обстановки будет непросто, однако такая необходимость будет, иначе запланированные дела выполнить в срок не получится, как и получить вознаграждение.

Козерог

Козерогам на этой неделе удастся поправить материальное положение, если не отвлекаться от обязанностей и не соглашаться на авантюры. Вдумчивая и кропотливая работа будет отнимать силы, поэтому после работы так важно расслабляться. Справиться с дурным настроением и зарядиться бодростью помогут близкие, чью заботу Козерогам отвергать не стоит.

Работа на этой неделе будет на первом месте, и астрологи рекомендуют позаботиться о списке дел, чтобы ничего не упустить. Справиться с нагрузкой и побороть желание отложить дела на потом поможет мысль о достойном вознаграждении, которое Козероги смогут потратить на свое усмотрение и порадовать себя долгожданными покупками.

Водолей

Первая неделя весны — ответственное время, и Водолеям астрологи рекомендуют быть осторожнее. В начале марта есть риск оступиться из-за поспешных выводов, поэтому так важно держать себя в руках и не поддаваться желанию выплеснуть эмоции на окружающих. Привести чувства в порядок помогут медитации, благодаря которым сдерживать эмоции будет значительно проще.

В делах Водолеев ждет прорыв, но для того, чтобы не спугнуть успех, делиться планами не стоит. Недоброжелатели и завистники вполне могут навредить, а значит, предпочтительной будет работа уединенная. Финансовые отношения также стоит приостановить, чтобы ненароком не оказаться обманутыми нечестными на руку людьми.

Рыбы

Рыбам на этой неделе астрологи рекомендуют не только работать, но и профессионально развиваться. Первая неделя весны будет удачным временем для того, чтобы освежить знания, узнать что-то новое или возобновить оставленное ранее обучение. Не исключены командировки, во время которых удастся обзавестись полезными связями и контактами.

Тратить деньги на этой неделе лучше всего на знания, а не на развлечения. Ближе к выходным Рыбы смогут расслабиться и отдохнуть, однако для этого нужно хорошенько поработать Такая гонка может оставить без сил, поэтому Рыбы не должны оставлять без внимания свое состояние и вовремя делать перерывы, восполняя запасы энергии.

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