Команды Mitchelton-Scott, Jumbo-Visma отказываются от участия в ближайших велогонках

Австралийская команда Mitchelton-Scott объявила решение относительно участия команды в ближайших велогонках. В пресс-релизе команды говорится: «После продолжительных обсуждений команда Mitchelton-Scott приняла решение отказаться от участия в велогонках с 4 по 22 марта, вне зависимости от решения местных властей в отношении каждой гонки.

Команда снимается со следующих гонок:

Strade Bianche (мужская и женская)

GP Industria (мужская)

Paris-Nice (мужская)

Tirreno-Adriatico (мужская)

Ronde van Drenthe (женская)

Danilith Nokere Koerse (женская)

Milan-SanRemo (мужская)

Trofeo Alfredo Binda (женская)

О своём решении мы уведомили UCI и организаторов этих гонок. Во время этого периода мы собираемся внимательно следить за ситуацией, после чего примем решение о гонках следующего периода.

Основные причины снятия команды с гонок:

— Мы, врачи команды и вся команда в целом, обязаны заботиться о защите здоровья и благополучия наших гонщиков и персонала. У нас нет информации или контроля над тем, какие меры будут принимать или не принимать организаторы на месте, чтобы справиться с риском заражения COVID-19.

— Перед нами стоит трудная задача международной логистики, персонал и гонщики перемещаются по разным странам, каждая из которых имеет свою систему здравоохранения и стратегии относительно COVID-19. Постоянные переезды увеличивают риск в отношении здоровья и делает управление логистикой невероятно трудной, принимая во внимание потенциально возможный период карантина.

— Мы снимаемся с гонок, чтобы устранить любое дополнительное влияние, которое мы как команда, будь то болезнь или травмы, можем оказать на национальные и международные системы здравоохранения и больницы.

Команда Jumbo-Visma решила не принимать участие в итальянских велогонках Страде Бьянке и GP Industria. Решение было принято по совету медиков и по рекомендации министерства иностранных дел Нидерландов, а также по спортивным и практическим причинам.

Заявление команды Jumbo-Visma: «Мы знаем, что любая команда, которая приезжает в Италию, может получить запрет на участие в гонках другой страны. Мы фокусируемся на том, чтобы спасти большую часть сезона, а не несколько гонок».

Ричард Плюгге, генеральный директор команды Jumbo-Visma: «Вместе с руководством нашей команды мы всегда действуем в интересах здоровья и рабочих условий наших велогонщиков и персонала. Это включает, например, предотвращение попадания в карантин за границей. Мы должны принимать во внимание ситуацию в целом, принимать на себя ответственность за здоровье гонщиков, персонала и болельщиков».

Ранее Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Pro Cycling, в интервью Cyclingnews подтвердил, что направил письмо UCI и организаторам итальянских гонок, компании RCS Sport, с просьбой разрешить команде не участвовать в Страде Бьянке, Милан-Сан-Ремо и Тиррено-Адриатико из-за опасений по поводу коронавируса.