«Аптечная блогерша» Диденко рассказала, как муж своей смертью сделал ей подарок

Она рассказала, что ведение блога облегчает ее страдания.

Екатерина Диденко, на дне рождения которой в бассейне с сухим льдом погибли три человека, продолжает вести Instagram и записывать сторис.

«Аптечная блогерша» рассказала, что муж сделал ей еще один подарок тем, что умер не в ее день рождения, а уже 29 февраля, в 1 ночи.

«Он дотянул, я верю, специально, чтобы мне было морально легче. А вот о его смерти я узнала из СМИ в 0.46. Они хоронили меня и еще не умершего мужа».

Также Диденко сообщила, что ждет еще один, последний, подарок от мужа – портрет, который он заказал, но который не успели доставить.

В сторис блогерша объясняет, что когда пишет в Instagram, ей становится легче, как и от общения. Напомним, что ранее психотерапевт объяснил, почему Диденко даже трагические моменты своей жизни продолжает транслировать в соцсеть.

После трагедии число подписчиков у «аптечного Ревизорро», как она себя называет, выросло с 1,1 млн до 1,6 млн.

Поведение блогерши во время шоу Андрея Малахова на канале «Россия» осудили многие известные персоны. Сама Диденко пришла на другое шоу – «Пусть говорят» на Первом, где рассказала, что врачи не спешили оказывать помощь пострадавшим.

Всего в злополучной вечеринке принимали участие 18 человек. Валентин Диденко приготовил сюрприз – он заказал около 30 кг сухого льда, чтобы сделать эффектный дымящийся бассейн. Когда компания вывалила весь лед в воду, ее затянул пар, куда начали прыгать одетые в костюмы химзащиты гости.

Выделившийся углекислый газ лишил людей возможности дышать, они начали задыхаться. Шесть человек оказались на больничной койке, еще трое умерли. Двое молодых людей скончались сразу, Валентин Диденко ушел из жизни в реанимации.

Ранее «Блокнот» писал, как можно было организовать вечеринку с сухим льдом, чтобы избежать трагедии.