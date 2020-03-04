США могут предоставить боеприпасы Турции для помощи в Сирии

«Турция — союзник по НАТО. Множество из её сил используют американское оборудование. Мы убедимся, что оборудование готово и может использоваться» — сказал Джеффри. Кроме того, по данным газеты, посол Соединённых Штатов в Турции Дэвид Саттерфилд заявил на брифинге, что Вашингтон изучает запрос Анкары на предоставление ей систем ПВО, передаёт ТАСС.

Напомним, что ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли более 30 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов.