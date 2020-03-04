Главой МИД Украины назначен Дмитрий Кулеба

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Дмитрий Кулеба
УНИАН
Парламент Украины выбрал главой МИД бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что соответствующий законопроект поддержали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Голосование происходило на внеочередном пленарном заседании.
Ранее Верховная рада Украины утвердила состав нового правительства страны, предложенный премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Президент Украины Владимир Зеленский созвал Верховную Раду ІХ созыва на срочное внеочередное пленарное заседание, где раскритиковал работу правительства Гончарука и предложил Раде проголосовать за дальнейшую судьба правительства. Рада отправила Гончарука в отставку.
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