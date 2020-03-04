Рада утвердила новый состав правительства Украины

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Верховная рада Украины утвердила состав нового правительства страны, предложенный премьер-министром Денисом Шмыгалем, сообщает РИА «Новости».
Экс-глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко назначен вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; вице-премьером и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины стал представитель украинских властей в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников.
Вице-премьером и министром цифровой трансформации назначен Михаил Федеров. Должность министра финансов занял Игорь Уманский, ранее дважды являвшийся первым заместителем главы минфина.
Новым министром обороны стал генерал-лейтенант в запасе Андрей Таран, который ранее возглавлял представительство Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе.
Украинское министерство здравоохранения возглавил кардиохирург Илья Емец, министерство молодежи и спорта — вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт. Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов назначен министром развития общин и территорий.
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Министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська сохранили свои должности.
Состав правительства был утвержден на внеочередном заседании Верховной рады при поддержке 277 депутатов.
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