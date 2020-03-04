НАСА случайно зафиксировало взрыв черной дыры в созвездии Голубя

Исследователи из НАСА случайно зафиксировали очень яркую вспышку, которая возникла в результате взрыва черной дыры, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В ноябре 2019 года ученые наблюдали за астероидом Бенну, используя для этого рентгеновский спектрометр Regolith Imaging Spectrometer (REXIS). Во время наблюдения удалось зафиксировать невероятно редкое явление, которое случилось примерно в 30 тысячах световых лет от нашей планеты. В созвездии Голубя взорвалась черная дыра, получившая название MAXI J0637-043. Стоит отметить, что дыра была открыта буквально пару недель до вспышки. Ее нашли японские ученые. На видео можно увидеть как в самом центре кадра возникает яркая вспышка. Интересным фактом есть то, что взрыв одновременно был зафиксирован как на низкой околоземной орбите, так и за миллионы километров от планеты, с орбиты астероида Бенну. Это первый взрыв, который удалось обнаружить из межпланетного пространства. Мадлен Ламберт, которая занималась данным исследованием и стала свидетелем редкого явления, говорит о том, что это подтвердило то, что используемые учеными приборы работают именно так, как нужно.