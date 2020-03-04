Как чеснок влияет на наш организм

В детстве родители заставляли нас есть лук и чеснок в осенний период, чтобы мы реже болели простудными заболеваниями. Но едва ли в то время кто-то с охотой это делал, ведь у чеснока не самый приятный запах, да и вкусным его тоже не назовёшь. Но мы стали взрослыми и теперь уже сами не прочь натереть корочку хлеба ароматной долькой чеснока.

Сегодня мы хотим рассказать вам, почему вам стоит налегать на чеснок, если вы хотите быть здоровыми.

1. Укрепится иммунитет

Высокое содержание в чесноке антиоксидантов помогает устранить свободные радикалы и токсины, повреждающие клетки организма и тем самым вызывая различные болезни. Одно из многочисленных исследований показало, что благодаря своим лечебным свойствам чеснок позволяет быстрее справиться с простудой. У 60% участвовавших в эксперименте добровольцев, употреблявших чеснок, признаки заболевания быстро шли на спад и спустя 1,5 дня почти не оставалось симптомов болезни. Кроме того, удвоение дозы чеснока сократило острый период заболевания еще на 61%. В группе, получавшей плацебо, прослеживались все симптомы прогрессирующей простуды, а период выздоровления занял около 5 дней.

2. Проявится антимикробный эффект

На протяжении веков чеснок использовался как народное средство для борьбы с инфекционными заболеваниями. Еще в 1858 году микробиолог и основоположник иммунологии Луи Пастер отметил антибактериальное действие чеснока на многие быстрорастущие бактерии. Аллицин, активное антибактериальное вещество в составе чеснока с сильными антисептическими качествами, не дает бактериям воспроизводиться и препятствует их дальнейшему распространению. Один из проверенных способов уничтожить в мясных продуктах кишечную палочку — хорошенько натереть все мясо перед жаркой чесноком и оставить на какое-то время. Бактерии в этом случае погибнут, даже если тепловая обработка будет чуть ниже 70°С. Этот же способ можно использовать для салатов: добавление в них сырого чеснока избавит от любых микробов на начавшем портиться шпинате или салате латук.

3. Улучшится микрофлора ротовой полости

В дополнение к антибактериальным свойствам чеснок действует подобно антимикробному фармацевтическому средству ципрофлоксацину, которое, среди прочего, используется для борьбы с инфекциями полости рта. В ходе исследований было установлено, что экстракт чеснока эффективен против множества простейших бактерий, включая Candida albicans, вызывающую кандидоз. Помимо этого чеснок способствует уменьшению зубного налета, поэтому его можно использовать вместо зубного эликсира. Для профилактики инфекций ротовой полости рекомендуется жевать один зубчик чеснока.

4. Повысятся результаты тренировок

Существуют архивные записи, в которых сказано, что древние греки и первые олимпийцы перед соревнованиями подкреплялись несколькими ложками измельченного чеснока. В средневековые времена людям, задействованным в тяжелой работе, выдавали чеснок, чтобы помочь побороть усталость. А все потому, что чеснок обладает свойством замедлять сердечный ритм, позволяя большему количеству крови попасть к мышцам и, как результат, ваше тело работает лучше. Общество по исследованию сердца отмечает, что у пациентов с сердечной болезнью, которые принимали чесночное масло в течение 6 недель, снижение пиковой частоты сердечных сокращений составило 12% и улучшилась их физическая работоспособность. Таким образом, перед следующей пробежкой или тренировкой в зале заранее добавьте немного чеснока в свою еду и обратите внимание на разницу.

5. Запустится детоксикационный процесс

Специфически острый аромат чесноку придает сера. Серные соединения известны своим свойством уничтожать раковые клетки, а некоторые из них способны выводить из организма тяжелые металлы и не самые полезные добавки, содержащиеся в продуктах. В ходе исследования, проведенного при участии рабочих завода по выпуску автомобильных аккумуляторов, которые жаловались на головные боли и постоянно страдали от высокого давления, выяснилось, что употребление 3-х порций чеснока в течение четырех недель ежедневно приводит к почти 20%-ному снижению содержания свинца в крови. Эта способность чеснока делает его эффективным средством для лечения отравлений.

6. Понизится плохой холестерин

Хотя болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным нейродегенеративным расстройством, повышенный уровень холестерина в крови существенно увеличивает риск ее возникновения. Плохой холестерин может воздействовать на повышение уровня амилоида, который способствует развитию болезни. В ряде исследований было доказано, что чеснок и препараты с чесноком значительно снижают уровень липидов в плазме, особенно общий холестерин и холестерин ЛПНП. Положительная динамика у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями отмечается при приеме хотя бы 1 г чеснока каждый день. На фоне «чесночной терапии» наблюдается снижение количества тромбов, опухолей и других дегенераций клеток.

7. Вес будет под контролем

Исследование, проводимое на животных, показало, что чеснок уменьшает всплески инсулина и улучшает метаболизм сахаров, даже у тех, кто находился на диете с высоким содержанием сахара или имел признаки диабета. Свое исследование в этой области провел также научный журнал American Journal of Hypertension: животным с высоким уровнем инсулина, высоким давлением и высоким уровнем триглицеридов давали аллицин. Те кто получал чеснок, показали небольшое снижение веса, в то время как контрольная группа напротив продемонстрировала небольшой прирост. Таким образом, употребление чеснока может снизить прибавку веса или помочь стабилизировать уровень сахара у пациентов с диабетом.

8. Появится противоопухолевый эффект

Многочисленные клинические испытания доказали, что употребление 5 г чеснока каждый день подавляет образование нитрозаминов, которые являются главными виновниками возникновения некоторых видов рака. Входящие в состав селен, сера и другие вещества из группы антиоксидантов выводят из организма канцерогены и одновременно поднимают иммунитет. Национальный институт онкологии официально заявил, что увеличение потребления чеснока и уменьшает риск некоторых видов рака, включая рак желудка, толстой кишки, пищевода, поджелудочной железы и молочной железы.