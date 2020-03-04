«Марш пустых кастрюль» и другие демонстрации, которые изменили мир

Демонстрация — это массовый марш как публичное выражение социально-политического настроения; организованная форма политических действий — имеет организаторов, цели и задачи.

Менять мир при помощи демонстраций пробовали множество раз, иногда это действительно работало.

По колено в грязи

7 февраля 1907 года в Англии прошло знаменитое выступление суфражисток — борцов за предоставление женщинам прав, которое получило в истории название Марш грязи. Демонстрируя свою выносливость и способность наравне с мужчиной противостоять жизненным тяготам, женщины с чувством месили грязь зимнего Лондона. В «грязном движении» приняли участие студентки, художницы и представительницы рабочей среды. Демонстрация достигла своей цели, вызвав сильный резонанс в консервативном британском обществе. Впоследствии, подобные выступления суфражисток выросли в феминистические протесты.

«Марш пустых кастрюль», или Борьба за равноправие

Международный женский день 8 марта празднуется во всех странах мира, но до сих пор нет однозначного мнения о том, что положило начало этому празднику. Существует популярная версия, что традиция отмечать Международный женский день была положена в 1857 году «маршем пустых кастрюль», который провели работницы текстильной фабрики в Нью-Йорке, протестуя после низкой зарплаты и тяжелых условий труда. Считается, что эту демонстрацию приурочили к 8 марта только в 1955 году, чтобы разорвать тесную связь женского праздника с коммунизмом. Ведь доподлинно известно, что 8 марта 1908 года состоялся митинг о равноправии женщин, организованный нью-йоркской социал-демократической женской организации. Ровно через два года в честь этого события известная коммунистка Клара Цеткин предложила учредить международный женский день, когда прекрасная половина человечества сможет устраивать митинги и привлекать внимание к своим проблемам.

«Соляной поход»

История английской колонизации Индии — это история непрекращающегося унижения и ущемления прав индийского населения. Первая мировая война обострила и без того нелегкие отношения между британскими колонистами и местным населением. Трудящиеся были недовольны ухудшением своего положения, высокими налогами и ростом цен, запретом носить оружие, несмотря даже на то, что Индия поставила англичанам около 985 тысяч солдат. Последней каплей в этой чаше гнева стал закон о соляной монополии, который запрещал выпаривать морскую соль без специального разрешения и тем самым, лишал многих местных жителей средств к существованию. В ответ местное население во главе с Махатмой Ганди провела мирную протестную акцию 1930 года, получившую название «соляной поход». Небольшая группа вначале превратилась в огромную толпу, которая в процессе 390-километрового похода выпаривала соль, без уплаты налогов. Ганди был арестован, но в результате годовых протестов его освободили. Соляной бунт стал мировой сенсацией и одним из первых действенных шагов к независимости Индии.

Марш хиппи в Вашингтоне

Всем известна знаменитая фотография, на которой хиппи кладет цветок в дуло направленного прямо на него автомата. Это фото было сделана на знаменитом марше хиппи в Вашингтоне 17 апреля 1965 года. «Дети цветов» выступили против войны во Вьетнаме. Это была первая и последняя мирная анти-вьетнамская демонстрация, которая, к сожалению, не возымела должного эффекта на американскую власть. Но всего лишь один пойманный кадр стал символом всех последующих многочисленных выступлений против этой неправомерной войны.

«Красный май»

В общефранцузскую забастовку переросли студенческие выступления 1968 года во Франции, получившие название «Красный май». Протесты начались с требований отмены цензуры, изменений программы преподавания; продолжились стремлениями сместить авторитаризм президента Шарля де Голля, а закончились призывом отмены экзаменов, прекращением войны во Вьетнаме, увеличением порции спагетти в кафетериях. Как вспоминает очевидец событий французская актриса Элен Шателен — «Они сами не знали, чего хотели. Это был момент глубокого кризиса. «Красный май» оказал огромное влияние на движение хиппи и «сексуальную революцию», став переломным моментом между старыми традиционными порядками и свободным современным миром.

Марш на Вашингтон

«Марш на Вашингтон» — мирная акция протеста, состоявшаяся в Вашингтоне 28 августа 1963 года. От 200 тысяч до 300 тысяч человек прошли маршем к мемориалу Линкольна, где Мартин Лютер Кинг произнёс речь, получившую название «У меня есть мечта». Около 80 % участников марша были афроамериканцами и 20 % — белыми и представителями других рас. Надо сказать, что в успех марша верили не все. Накануне марша многие молодые чернокожие радикалы считали, что марш на Вашингтон завершится бесполезным пикником у мемориала Линкольна, Малколм Икс называл его «Фарсом на Вашингтон». Ветераны движения опасались, что марш завершится массовым побоищем со стороны полиции и армии. Правительство беспокоилось, что митинг перейдет в бунт, но все обошлось. По итогам марша власти были вынуждены принять Закон о гражданских правах (1964), запрещавший сегрегацию в общественных местах, и Закон об избирательных правах (1965), устанавливавший равные права на выборах для афроамериканцев.

Марш у стены

Падение Берлинской стены стало возможным благодаря многочисленным протестным акциям, проходившим в Берлине в конце 80-х годов. 9 ноября 1989 года, выступая на пресс-конференции, которая транслировалась по телевидению, представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила выезда и въезда из страны. Согласно принятым решениям, граждане ГДР могли получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев, не дожидаясь назначенного срока, устремились вечером 9 ноября к границе. Пограничники, не получившие приказов, пытались сперва оттеснить толпу, использовали водомёты, но затем, уступая массовому напору, вынуждены были открыть границу. Встречать гостей с Востока вышли тысячи жителей Западного Берлина. Происходящее напоминало народный праздник. Ощущение счастья и братства смыло все государственные барьеры и преграды. Западноберлинцы, в свою очередь, стали переходить границу, прорываясь в восточную часть города. Так закончилась эпоха.