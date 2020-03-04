Крутит роман за спиной у Брекоткина: интимное фото со звездами Уральских пельменей слили в Сеть

Ксения Корнева рассказала также об участии в новом проекте под названием "Корни".

Актриса популярного коллектива "Уральские пельмени" Ксения Корнева опубликовала провокационное фото на странице своего Instagram.

В кадре девушка делает вид, что целует в губы своего коллегу по команде Дмитрия Соколова, при этом ее левая рука лежит на плечах ни о чем не подозревающего Дмитрия Брекоткина.

Под стать своему амплуа на этом снимке, Ксения придумала ироничную подпись к публикации.

"Ну, ждем заголовки «Ксения Корнева иецхэзжн крутит роман за спиной у Брекоткина» уахахаах", — написала она.

Комментаторы с юмором отнеслись к публикации Ксении.

"Ещё и с женатым мужиком", "Больше похоже на новый номер про свингеров", "Да че за спиной, сразу с двумя", "Скорее Дмитрий Соколов крутит роман за спиной Брекоткина)", "Тамара Игиловна обиделась", "Крутит Сокола", "Этому фото, нет цены!!!", "Дело молодое", — пишут юзеры.

А один из поклонников Ксении посвятил ей даже стихотворение, навеянное "провокационным" снимком.

"Не грусти Брекоткин, выпей лучше водки. За твоей спиною, Корнеева флиртует. Соколов красавец,руки ей целует. Я не верю в их роман… Слухи это и обман", — заключил фолловер Корневой с ником kvelikij762019.

К слову, в другой публикации участница "Уральских пельменей" презентовала новую работу со своим участием: в ближайшие дни выходит новый сериал "Корни".

"Раз в месяц можно и выложить в ленту чего-нибудь, тем более повод такой восхитительный! Вы спрашивали, мы ждали и вот наконец-то: 10го марта… стартует результат нашей долгой работы под названием «Корни»! 21 серия обо всех нас, о родных, месте, где мы росли, в общем, очень надеюсь, что мы смогли передать ту любовь, с которой это все было сделано", — пишет Ксения.

Сериал стал первым подобным проектом для Корневой — здесь она исполняет главную роль — "уставшей женщины Ирины, которая тянет всю семью на себе". По задумке сценаристов, персонаж Ксении — это "мать-одиночка, которая помогает родителям, воспитывает сына, временами плачет, но все равно идет всех спасать и все делать".

По словам актрисы, этот образ ей очень близок, так как сама звезда "Уральских пельменей" такая же самостоятельная "и все сама-сама".

Кроме Корневой в проекте приняли участие актеры Елена Валюшкина, Владимир Сычев, Тимур Родригез, Виктор Низовой, а также восходящая звезда YouTube Антон Лапенко и многие другие.