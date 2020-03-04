НАСА случайно зафиксировало взрыв черной дыры в созвездии Голубя

Исследователи из НАСА случайно зафиксировали очень яркую вспышку, которая возникла в результате взрыва черной дыры, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. В ноябре 2019 года ученые наблюдали за астероидом Бенну, используя для этого рентгеновский спектрометр Regolith Imaging Spectrometer (REXIS). Во время наблюдения удалось зафиксировать невероятно редкое явление, которое случилось примерно в 30 тысячах световых лет от нашей планеты. В созвездии Голубя взорвалась черная дыра, получившая название MAXI J0637-043. Стоит отметить, что дыра была открыта буквально пару недель до вспышки. Ее нашли японские ученые. На видео можно увидеть как в самом центре кадра возникает яркая вспышка. Интересным фактом есть то, что взрыв одновременно был зафиксирован как на низкой околоземной орбите, так и за миллионы километров от планеты, с орбиты астероида Бенну. Это первый взрыв, который удалось обнаружить из межпланетного пространства. Мадлен Ламберт, которая занималась данным исследованием и стала свидетелем редкого явления, говорит о том, что это подтвердило то, что используемые учеными приборы работают именно так, как нужно.