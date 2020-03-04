Обнаружен препарат, который может защитить легкие от коронавируса

Немецкие специалисты уверены в том, что бороться с коронавирусом можно с помощью препарата камостат мезилат. Результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Cell. Для того, чтобы образовалась связь между клетками человеческого организма и вирусом, используются вирусные белки, которые еще могут называться белковые «шипы».

Анджела Расмуссен рассказала о том, что на поверхности вируса находится шип. Для заражения здоровой клетки, вирус должен присоединиться к ее белку. За счет этого вирус сможет проникнуть внутрь клетки и в результате инфицировать ее. Ученые достаточно долгое время искали подходящее соединение, которое не позволит вирусу заражать здоровые клетки. Первым претендентом на эту роль стал препарат мезилат какамостат, который сможет защитить от заражения клетки легких.

Лекарства, которые помогут бороться с коронавирусом, будут разрабатываться слишком долго и за это время погибнет много людей. В свою очередь мезилат камостата уже был проверен на людях, хоть и для лечения других заболеваний.

Стоит отметить, что ученые проводили исследования, чтобы выяснить имеют ли люди, переболевшие коронавирусом в 2003 году антитела, способные блокировать проникновение нового вируса в организм.